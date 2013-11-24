В Киеве регионалы водят хороводы с плакатами "Гейропа"

В воскресенье, 24 ноября, на Михайловской площади в Киеве Партия регионов собрала митинг противников евроинтеграции Украины. Бело-голубые водят хороводы с плакатами "Гейропа".

Об этом сообщают "Вести".

"Мы привезем шахтеров и других из регионов", — сказал изданию один из нардепов от Партии регионов. Лидер фракции ПР Александр Ефремов подтверждает: "Мы рассматриваем возможность проведения митинга на Михайловской площади". Кстати, в соцсетях уже набирают людей на митинги.

За три часа работы предлагают 60–90 грн, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что регионалы пообещали вывести на Михайловскую 10 тыс. митингующих.

Оппозиция заявила, что ПР свозит в Киев бюджетников и "титушек".