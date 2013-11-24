В Донецке на Евромайдан собрались 200 человек: объявили бессрочную акцию

В Донецке 24 ноября на всеукраинский Евромайдан против приостановки Кабинетом Министров подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом вышли более 200 человек.

Митингующие планируют проводить акцию бессрочно, сообщает Главком.

Люди собрались в 12:00 у здания Донецкой областной государственной администрации и у памятника Тарасу Шевченко. Затем группа, которая собралась у ОГА, присоединилась к группе у памятника.

Люди поют гимн Украины и скандируют: "Слава Украине!", "Мы европейцы".

Собравшиеся заявили о готовности обратиться к Президенту Януковичу с требованием подписать соглашение и приняли решение объявить свою акцию бессрочной.

Проезжающие мимо водители водители сигналят в поддержку протестующих.

Как ранее писал "Главред", 23 ноября мэр города Александр Лукьянченко выразил уверенность в том, что Евромайдана в Донецке не будет.

"В Донецке Евромайдана, я думаю, что не будет такого, как кое-кто ожидает. Потому что ранее были социологические опросы сделаны, и по этим социологическим опросам 57,5% населения города Донецка занимало позицию... И только 27% желали идти в Евросоюз. Поэтому идет процесс и нужно смотреть, в первую очередь, на экономические вопросы. По принципу: "Семь раз отмерь, один — отрежь", – сказал он.

Также Лукьянченко отметил, что ухудшение отношений с Российской Федерации негативно отразилось на экономике Украины.