Евромайдан в Киеве: 100 тысяч человек потребовали Ассоциации с ЕС

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве на Европейской площади, где проходит народное вече "За европейскую Украину", собрались 100 тысяч человек, которые потребовали подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Площадь уже заполнена, а люди все идут, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста - Евромайдан - против решения правительства приостановить переговоры об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Протест на Майдане в Киеве начался 21 ноября. Аналогичные акции проводятся во многих городах Украины. Акции протеста поддержали соотечественники в десятках стран мира.

Также напомним, что сегодня свою акцию в Киеве на Михайловской плоащиди – анти Евромайдан - собрали и регионалы, которые свезли бюджетников и "титушек" из разных регионов Украины

Фото: euromaidan.eu