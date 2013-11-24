Евромайдан во Львове: палаточный городок и флаг ЕС на Высоком Замке

Во Львове участники всеукраинского Евромайдана намерены установить флаг ЕС на наивысшей точке Львова – горе на Высоком Замке, а в 14.00 возле памятника Шевченко состоится митинг.

В то же время, Евромайдан на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове стал палаточным городком – возле первой большой палатки, установленной 22 ноября, студенческие активисты установили еще около 10 палаток меньшего размера и украсили каждую палатку флагом ЕС, сообщает ZN.UA

До поздней ночи активисты отправляли автобусы в Киев для участия в киевском народном вече в поддержку евроинтеграции Украины. Ехать в столицу вызвались несколько тысяч человек.

Как ранее писал "Главред", Львовский горсовет потребовал от Президента Виктора Януковича уволить премьер-министра Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Соответствующее заявление было принято 22 ноября на внеочередном заседании Львовского горсовета. За проект такого решения проголосовали 66 депутатов, из 67 находившихся в зале. Всего во Львовском горсовете 90 депутатов.