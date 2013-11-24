100-тысячный Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото

Оппозиция проводит народное вече на Европейской площади.
Как пишут участники марша в соцсетях, были заполнены Европейская площадь, Майдан независимости и весь Крещатик.
Пользователь @Dbnmjr написал: "150 тис. НАС НЕ ПОДОЛАТИ".
Любопытно, что хотя оппозиция оценивает количество участников акции в 100 тыс., в киевской милиции подсчитали, что на митинг вышло всего 2 тыс. человек.
Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста - Евромайдан - против решения правительства приостановить переговоры об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Антимайдан начался 21 ноября. Аналогичные акции проводятся во многих городах Украины. Акции протеста поддержали соотечественники в десятках стран мира.
Фото: euromaidan.eu, byut.com.ua