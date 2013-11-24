100-тысячный Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве на Европейской площади, где проходит народное вече "За европейскую Украину", собрались 100 тысяч человек, которые потребовали подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Как пишут участники марша в соцсетях, были заполнены Европейская площадь, Майдан независимости и весь Крещатик.

Пользователь @Dbnmjr написал: "150 тис. НАС НЕ ПОДОЛАТИ".

Любопытно, что хотя оппозиция оценивает количество участников акции в 100 тыс., в киевской милиции подсчитали, что на митинг вышло всего 2 тыс. человек.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста - Евромайдан - против решения правительства приостановить переговоры об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Антимайдан начался 21 ноября. Аналогичные акции проводятся во многих городах Украины. Акции протеста поддержали соотечественники в десятках стран мира.

Фото: euromaidan.eu, byut.com.ua