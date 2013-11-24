Тимошенко обратилась к украинцам: нас продали, заставьте подписать Ассоциацию

Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении, обратилась с письмом к украинцам. Текст на Евромайдане в Киеве зачитала дочь экс-премьера Евгения.

В обращении, которое также публикует сайт политика, Тимошенко призвала проводить Евромайдан и добиться от власти подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Напомним, в четверг Кабмин приостановил процесс подготовки документа и евроинтеграцию. Украины.

Приводим полностью текст письма экс премьера:

"Приветствую вас, мои родные!



Приветствую, моя дорогая Украина, которая сейчас стоит на всех евромайданах мира, поднимает революцию в социальных сетях, которая по уважительным причинам сейчас не присутствует на площадях, но молится и держит кулаки за нашу Победу!



Эта европейская Украина больше не хочет возвращаться назад в бывший "совок", больше не хочет иметь дело с аморальными вождями, с мертвыми идеологиями и с криминальными порядками. Эта европейская Украина не хочет входить в клуб новых постсоветских диктаторов и сжигать там свою единственную жизнь.



Кто дал право Януковичу нас, украинцев, туда силой заталкивать?



Он устроил нам 21-го ноября черный четверг, новейшее антиевропейское ГКЧП. Мы должны его немедленно остановить всеми национальными силами!



Это грубый обман, что подписание Соглашения остановили по причине экономических осложнений. Нас по договорной цене продали те, кто заплатил больше, кто дал гарантии Януковичу увековечить его власть. Нас распяли на кланово-олигархической системе и хотят в таком состоянии держать вечно. Пришло время освободиться и это может сделать только преданный своей стране народ!



По мистическому стечению обстоятельств, Янукович снова вывел нас всех на майданы, в те же дни ноября, что и девять лет назад. Когда история таким образом повторяется, это является знаком. Это означает, что мы должны сейчас завершить то, что не доделали, не доработали после Помаранчевой революции в далеком 2004-м году. Мы должны раз и навсегда отстранить коррумпированные кланы от управления страной. Они не совместимы с европейской сущностью жизни. История вновь поставила нам эту задачу и в этот раз мы не имеем права ошибиться!



Майданы невозможно спланировать, они рождаются как звезды, когда приходит их время.



Сегодня время снова пришло!



21 ноября не всем известный Макс Левин написал в соцсетях такие слова: "Я удивлен, но народ подтягивается на Майдан. И такие все радостные, как будто мы все не виделись девять лет".



Да, мы все снова ожили, выздоровели от поражений и предательств, к нам вернулись силы и уверенность, мы снова готовы вступать в бой и побеждать!



Я поздравляю вас всех с этим долгожданным возвращением!



Сегодня перед нами стоит очень четкая задача - заставить Виктора Януковича изменить свое унизительное решение и подписать именно 29 ноября, именно в Вильнюсе, Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Мы обязаны его для себя завоевать, так как этот документ значительно больше, чем просто соглашение. Это - наша дорожная карта в нормальную жизнь, это - наш квантовый скачок из глубокой дикости диктатуры в цивилизацию будущего.



Кто-то пытается унизить этот исторический шаг позорными торгами за дармовые денежные транши. Не позволяйте им это делать! Сейчас происходит определение роли и места нашей нации в глобальном развитии человечества.



Наши европейские партнеры предлагают нам совсем другие, значительно более весомые вещи, чем просто экономическое сотрудничество. Они подают нам руку и предлагают перейти через века застоя, сэкономить сотню лет на пути к современной цивилизации.



Кто дал право Януковичу забирать у нас эту возможность? Я прошу вас, не позволяйте ему так унижать всех нас!



Вы уже смогли остановить их в далеком 2004-м году. Сделайте это еще раз сейчас!



Надо заставить их подписать наше соглашение именно 29 ноября и именно в Вильнюсе, иначе они его не подпишут никогда!



Европейские лидеры понимают это и потому оставили для Украины двери на саммит открытыми до последней минуты. Решение только за Януковичем.



Надо требовать от него всей украинской общиной, которая собралась сегодня на Евромайданы, немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны, отправки в отставку его бездарного правительства и принятия решения о подписании соглашения именно 29 ноября этого года.



Я прошу вас сегодня принять и передать Януковичу именно такой ультиматум и ежедневно увеличивать на него давление со всех евромайданов Украины и мира.



У нас осталось всего пять дней до саммита и, если в эти пять последних дней, несмотря на холод и дождь, на усталость или занятость, и днем ​​и ночью мы будем находиться на площадях, если в эти последние пять дней мы соберем сюда всех наших родных и близких людей, организуем настоящую боеспособную проевропейскую мирную армию, тогда и только тогда мы сможем добиться результата.



В первый день рождения Европейского майдана я увидела в телевизионных новостях двух совсем молодых влюбленных людей, которые без призывов и трибун, без лозунгов и листовок одними из первых просто пришли на Майдан. Они набросили на себя два флага - украинский и европейский - и обнявшись, замерли в ожидании и надежде. Потом я видела, как они вместе мокли и мерзли под дождем, как раскладывали на асфальте свои теплые вещи и устраивались на ночлег. Вокруг них менялись разные люди, а они бессменно и спокойно держали свою вахту. Это очень символично, потому что они, как и миллионы украинцев, любят жизнь, любят друг друга, преданы Украине и уже давно всей своей сутью являются неотъемлемой составляющей единого цивилизационного человечества.

Все старое, коррумпированное, аморальное, коварное лежит у них и у всех нас, как прогнившая колода на пути и невыносимо мешает всем нам жить. Эта символическая влюбленная молодая пара свято верит. Что все возможно изменить, что добро побеждает, и их общественная позиция нужна стране. Иначе они не переехали бы жить на площадь.



Я от всего сердца прошу всех вас, не дайте сломать их и нашу веру, защитите их и наши надежды, откройте им и всем нам будущее. Оно - в Объединенной Европе.



А если Янукович все же закроет нам европейский путь, то, не колеблясь, сметите его с политического лица Украины и уже без его участия определяйте нашу европейскую судьбу.



В стране, в которой разворачивается диктатура, надо быть готовыми действовать сплоченно и сильно. Ждать от диктатора свободы, которую он отдаст вам добровольно, наивно и опасно.



Не ждите, не надейтесь и не просите!



Действуйте и побеждайте!



Я в вас безгранично верю и живу с вами единой жизнью.



Слава Украине!"

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, на Евромайдан в Киеве собрались 100 тысяч человек. Фото с акции смотрите здесь.