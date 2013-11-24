У Кличко заявили, что его не пускают на Евромайдан: самолету не дали посадку в Киеве

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко не смог вовремя попасть на начало Евромайдана – народного вече в поддержку евроинтеграции Украины, потому что самолет в котором он возвращался в Киев после консультаций с европейскими политиками, отказались принять в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

По данным пресс-службы политика, самолет сел в другом городе, и сейчас Виталий Кличко едет машиной, чтобы принять участие в киевском Евромайдане.

В отсутствие брата, в марше в поддержку евроинтеграции принял участие Владимир Кличко. Он вместе со всеми участниками акции прошел по Крещатику и выступил на Европейской площади.

"Мы вышли сегодня на мирную демонстрацию. Украинцы всего мира объединяются для того, чтобы наша страна была в Европейском Союзе", – подчеркнул Владимир Кличко .

Он отметил, что власть хочет дискредитировать права украинцев, но права и законы в этой стране должны быть одинаковы для всех – как для власти, так и для рядовых граждан.

"Мы хотим жить по европейским стандартам в европейской стране. К сожалению действующая власть отстаивает только свои собственные интересы, а не интересы граждан Украины. Если мы вместе, мы добьемся, что победа будет за нами", – подытожил Владимир.

Как ранее писал "Главред", 24 ноября, в Киеве начался многотысячный марш "За европейскую Украину" . На Крещатик вышло 100 тысяч митингующих. Участники марша двинулись от памятника Тарасу Шевченко в направлении Европейской площади, где сейчас идет народное вече "За европейскую Украину".