Луценко требует перевыборов и отставки Азарова: нам объявили войну

Экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что если Президент Виктор Янукович не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе, нужно требовать досрочных парламентских выборов.

Об этом Луценко сказал, выступая на митинге "За европейскую Украину" на Евромайдане в Киеве. Также политик уверен, что Кабмин Николая Азарова, отказавшийся от евроинтеграции, должен уйти в отставку, сообщает "Украинская правда".



"Если Янукович не подпишет в Вильнюсе Соглашение, будем требовать досрочных парламентских выборов", - пообещал Луценко.

"У нас воруют уже не шапку, и даже не президентскую булаву. У нас воруют будущее 46-миллионного народа. Нам объявили войну. Готовы ли вы принять этот вызов?" - обратился он со сцены к собравшимся.



"Если вы готовы, то сегодня здесь должен установиться европейский майдан, который станет центром борьбы за подписание соглашения с ЕС", - призвал Луценко.

Также он потребовал отставки Кабмина. "Сегодня мы должны объяснить власти: правительство Януковича, которым руководит Азаров, должно уйти в отставку за предательство интересов украинского народа. И с завтрашнего дня оно должно быть заблокировано", - добавил он.



"Мы должны сказать, что власть должна быть заблокирована в случае непринятия последних европейских законов и вместе с оппозицией это должны сделать вы", - также обратился к собравшимся Луценко.



"Мы должны предупредить, что если Янукович не подпишет в Вильнюсе Соглашение, мы будем требовать досрочных парламентских выборов. Мы выиграем проевропейское большинство в парламенте, потому что большинство народа за Европу. Мы сменим правительство, и оно станет проевропейским. И мы примем соответствующие законы. И мы подпишем необходим меморандум и соглашение с ЕС", - добавил политик.

Напомним, на Евромайдане в Киеве в воскресенье, 24 ноября, собралось не менее 100 тысяч человек.

Сейчас люди собираются идти со своими требованиями к Верховной Раде и Кабмину. Прямую видеотрансляцию события смотрите здесь.