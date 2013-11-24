Яценюк потребовал отставки Азарова и Ассоциации: мы этого заслуживаем

Участники Евромайдана – народного вече "За европейскую Украину" требуют от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил со сцены на Европейской площади один лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает Украинская правда.

"Мы требуем от так называемого правительства и Президента отменить свое решение об остановке евроинтеграции. И до Вильнюса мы будем пикетировать Кабинет министров с требованием отменить это антиевропейское и антиукраинское решение", – заявил политик.

Кроме того, Яценюк заявил, что участники вече требуют от Януковича полететь на саммит в Вильнюс 28 ноября и подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

По его словам представители украинской оппозиции собираются полететь в Вильнюс 27 ноября и передать просьбу, "чтобы Европа оставила открыты двери для большого украинского государства, которое займет достойное место в Европейском Союзе".

"Сегодня на Европейском майдане мы начали сбор подписей миллионов украинцев с обращением к Евросоюзу: примите Украину, мы как украинский народ этого заслуживаем", – сообщил политик.

Как ранее писал "Главред", Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении, обратилась с письмом к украинцам. В обращении, которое также публикует сайт политика, Тимошенко призвала проводить Евромайдан и добиться от власти подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе.

Напомним, в 21 ноября Кабмин приостановил процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украина–ЕС.