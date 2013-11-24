Евромайдан в Киеве: 200 тысяч митингующих и "титушки", опубликовано видео

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве проходят несколько массовых акций, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, сторонники евроинтеграции собрали своих активистов на Европейской площади, где проходит народное вече "За европейскую Украину".

Как пишет пользователь videoviknet, в акции оппозиции принимает участие до 200 тысяч человек, при этом прилагается видео.

Как сообщают в соцсетях, колонна участников марша растянулась по Крещатику от Бессарабской площади через Майдан Независимости и до Европейской площади.

В то же время регионалы собрали своих сторонников сразу в двух местах – на Михайловской площади, где водили хороводы с плакатами "Гейропа" и на улице Грушевского, кроме того, возле здания Администрации Президента на Банковой собралось около 2 тыс. молодых людей спортивной внешности и пенсионеров.

С журналистами "титушки" общаются неохотно, закрывающих лицо, выкрикивают оскорбительные фразы. Кто-то из толпы крикнул, что "стоят за деньги". Пенсионерка, закрыв лицо, говорит, что это митинг против распространения наркотиков, сообщает Hromadske.tv.

Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Фото: Facebook Александра Аронца, видео: youtube.com, Громадське ТБ