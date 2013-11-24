Евромайдан в Киеве объявлен бессрочным: опубликован полный текст резолюции

Участники Евромайдана в Киеве, на который, по разным подсчетам, собрались от 100 до 200 тысяч людей, объявили акцию протеста против остановки евроинтеграции Украины бессрочной.

Об этом во время выступления на митинге заявил один из лидеров "Батькивщины" Александр Турчинов.

Он также зачитал резолюцию, которую приняли участники акции. В ней, в частности, власти выдвинуто требование подписать Соглашение об ассоциации с ЕС или уйти в отставку.

Приводим полностью текст резолюции, который публикует сайт "Батькивщины", на языке оригинала:

"Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів, Партія регіонів 21 листопада 2013 року провалила голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною і тим самим відмовилася припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати правоохоронну систему.



Уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ставши співучасником злочину проти українського народу.



Злочинний режим Януковича пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", якою передбачено інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.



Антиукраїнський, антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізаційного вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного – якомога довше правити і безкарно грабувати Україну.



Ми втомилися від зрад, розчарувань, злиднів та безправ'я. Ми втомилися від сірості, безнадії, продажності чиновників і суддів. Ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом.



Докорінним чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні, запровадити європейські стандарти життя дозволяла Угода про Асоціацію з Європейським Союзом, за підписання якої виступає більшість громадян України. Але злочинною відмовою від підписання Угоди було виконано замовлення Кремля і розпочато поворот нашої держави в минуле, у бік Митного союзу та реставрації радянської імперії.



Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє!



Ми – громадяни, що зібралися на Віче на Європейській площі у Києві, керуючись положеннями статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, – ухвалили наступні рішення:



1. Вимагати відставки уряду Миколи Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу на європейську інтеграцію.



2. Вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру. Відповідне звернення трьох фракцій і необхідні підписи вже передані до Верховної Ради.



У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України.



3. Вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом на вільнюському саміті "Східного партнерства".



У разі відмови Президента виконати свої конституційні обов'язки та непідписання Угоди, домагатися імпічменту президенту Януковичу за державну зраду, зрив підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни світу негайно застосувати персональні санкції проти Януковича та представників його корумпованого режиму.



4. Звернутися до керівників Європейського Союзу, голів держав та урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу, створити умови для підписання Угоди про Асоціацію після зміни влади в країні.



5. Забезпечити координацію дій опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил.



Провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України, для проведення акцій протесту до нашої перемоги.

Напомним, постановление, которое остановило евроинтеграцию Украины, Кабмин издал в четверг, 21 ноября.

24 ноября на Евромайдан в Киеве собралось больше 100 тысяч человек. Акции протеста проходят и в других городах. Прямую видеотрансляцию события смотрите здесь.