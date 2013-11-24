Евромайдан: под Кабмином драка "Беркута" и митингующих, слышны выстрелы

Возле Кабмина произошла драка между митингующими, пришедшими с Евромайдана, и "Беркутом".

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк подошел к "Беркуту" и стал между ним и митингующими, призывая их не провоцировать спецподразделение. Однако споры время от времени возообновляются, пишет УНИАН.

У центрального входа дома правительства собрались несколько сотен правоохранителей. Вся площадь перед Кабмином и улица Грушевского в обе стороны заполнены людьми. Они скандируют: "Ганьба!" и поют украинский гимн.

Как сообщает издание, возле Кабмина слышны выстрелы.

Как пишет Украинская правда, колонна оппозиции двинулась от Европейской площади к Кабмину, подходы к которому были окружены "Беркутом", перед которым стояли люди специфической внешности.

По информации издания, "Беркут" применяет слезоточивый газ, также кто-то бросает дымовые шашки.

Позже по улице Институтской в направлении Кабмина проехало несколько милицейских автобусов и пробежали несколько отрядов "Беркута".

"Громадське телебачення" также информирует, что люди, которых свозили к Банковой, выполняют роль "живого щита" под Кабинетом министров.

Напомним, Евромайдан в Киеве в воскресенье собрал более 100 тысяч человек.