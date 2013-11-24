Евромайдан в Киеве: драка с "Беркутом" и дымовые шашки, опубликованы фото

В Киеве, где оппозиция собрала своих сторонников на народное вече народное вече "За европейскую Украину". Неизвестные применили против сторонников евроинтеграции, котореы дошли до улицы Банковой, дымовые шашки.

Об этом сообщает Громадське ТБ.

Также напомним, что возле Кабмина произошла драка между митингующими и "Беркутом".

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк подошел к "Беркуту" и стал между ним и митингующими, призывая их не провоцировать спецподразделение. Однако споры время от времени возобновляются.

У центрального входа дома правительства собрались несколько сотен правоохранителей. Вся площадь перед Кабмином и улица Грушевского в обе стороны заполнены людьми. Они скандируют: "Позор!" и поют украинский гимн.

Кроме того, возле Кабмина якобы были слышны выстрелы.

Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.