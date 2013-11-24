Евромайдан в Киеве: Банковую перекрыли бойцы "Барса" в противогазах

Учасники акции скандируют "Милиция - с народом!"
Об этом сообщает УНИАН.
Участники акции призывают: "Барс" - милиция с народом!".
Напомним, что участников Евромайдана забросали дымовыми шашками (фото). Таким образом, кто-то попытался посеять панику в рядах оппозиции
Также напомним, что возле Кабмина произошла драка между митингующими и "Беркутом".
Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.
Фото: Facebook Александра Аронца