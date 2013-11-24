Евромайдан в Киеве: Банковую перекрыли бойцы "Барса" в противогазах

В воскресенье, 24 ноября, подход к Администрации Президента, куда направились участники народного вече "За европейскую Украину" перекрыли несколько рядов бойцов спецподразделения "Барс" в противогазах.

Об этом сообщает УНИАН.

Участники акции призывают: "Барс" - милиция с народом!".

Напомним, что участников Евромайдана забросали дымовыми шашками (фото). Таким образом, кто-то попытался посеять панику в рядах оппозиции

Также напомним, что возле Кабмина произошла драка между митингующими и "Беркутом".

Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Фото: Facebook Александра Аронца