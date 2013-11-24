Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото

Опубликованы новые фото с Евромайдана, где оппозиция собрала своих сторонников на народное вече "За европейскую Украину".

Как известно, по разным оценкам, на Евромайдан в Киеве собралось от 100 до 150 тысяч человек.

Также напомним, участники митинга приняли резолюцию, в которой перечислили свои требования.

Сейчас у Кабинета министров участникам акции "За европейскую Украину" удалось повесить красно-черный флаг, а также рядом с ним - флаг Европейского Союза, передает УНИАН.

Милиция не мешала им прикрепить к флагштокам оба флага.



В эти минуты у здания правительства не прекращаются одиночные взрывы.