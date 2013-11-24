-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Арсений Яценюк и Александр Турчинов УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Олег Тягнибок и Ирина Геращенко УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
-
Евромайдан в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
Опубликованы новые фото с Евромайдана, где оппозиция собрала своих сторонников на народное вече "За европейскую Украину".
Как известно, по разным оценкам, на Евромайдан в Киеве собралось от 100 до 150 тысяч человек.
Также напомним, участники митинга приняли резолюцию, в которой перечислили свои требования.
Сейчас у Кабинета министров участникам акции "За европейскую Украину" удалось повесить красно-черный флаг, а также рядом с ним - флаг Европейского Союза, передает УНИАН.
Милиция не мешала им прикрепить к флагштокам оба флага.
В эти минуты у здания правительства не прекращаются одиночные взрывы.