Кличко приземлился в Кривом Роге и под вечер добрался в Киев

Лидер УДАРа Виталий Кличко, самолет которого не мог приземлиться в Киеве, наконец, смог приземлится в Кривом Роге, откуда политик отправился в столицу на автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе политсилы, Кличко на пути в Киев пришлось преодолеть 450 км. Депутата по дороге останавливала милиция, составлялись админпротоколы. По состоянию на 16.20 он только подъезжал к Киеву, пишет Украинская правда.

Как известно, Кличко не принял участия в оппозиционные шествии и митинге "За европейское Украину". В его пресс - службе объяснили это тем, что самолет, в котором Кличко возвращался в Киев после консультаций с европейскими политиками, отказались принять в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Напомним, возле Кабмина произошла драка между митингующими и "Беркутом". Митингующих забросали дымовыми шашками.

Как сообщалось, участники стотысячного митинга на Евромайдане в поддержку евроинтеграции приняли резолюцию, в которой перечислили свои требования и объявил акцию на Майдане бессрочной.



Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.