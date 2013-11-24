Евромайдан: милиция заявила, что применила слезоточивый газ по закону

В киевской милиции подтвердили, что правоохранители использовали слезоточивый газ против участников украинского Евромайдана.

По данным ведомства, спецсредства применили против участников Евромайдана, которые бросили дымовую шашку в правоохранителей и пытались прорваться в здание Кабинета министров Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сотрудники милиции действительно применили слезоточивый газ в рамках своих полномочий и действующего законодательства. Это был единичный случай", - рассказали в столичном главке милиции.

Правоохранители пояснили, что участники акции подошли к зданию Кабинета министров, бросили дымовую шашку в сторону правоохранителей, пытались "прорваться через милицейский кордон, распылили вещество, похожее на газ, в сторону правоохранителей, и в связи с этим сотрудники милиции были вынуждены применить слезоточивый газ".

В пресс-службе также уточнили, что правоохранители применили спецсредства в отношении митингующих, которые непосредственно прорывались через кордон и распыляли неизвестное вещество в сторону милиционеров.

Как ранее писал "Главред", в Киеве, где оппозиция собрала своих сторонников на народное вече "За европейскую Украину", против участников Евромайдана "Беркут" применил слезоточивый газ. В то же время, неизвестные применили против сторонников евроинтеграции, которые дошли до улицы Банковой, дымовые шашки.