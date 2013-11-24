Политики ЕС о Евромайдане: нужно задуматься

В соцсетях европейские политические деятели отреагировали на события в Киеве, где оппозиция собрала народное вече "За европейскую Украину".

Еврочиновники пишут, что Евросоюз не отказывается от обязанностей модернизировать Украину, сообщает Сегодня.

"Наши обязательства модернизировать Украину неизменны, двери открыты, выгоды для соседей – невзирая на риторику", - пишет еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

Также фото с сегодняшнего Евромайдана в своем Twitter разместил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Нет сомнений в масштабности "евромайдана" сегодня в Киеве. Заставляет задуматься", - пишет дипломат.

Между тем, депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски активно следит за новостями с Майдана в Киеве.

В его Twitter-ленте встречаются высказывания украинцев о Евромайдане: "Уступив неизбежному – Украинско-Русский развод", - поместил твитт в свою ленту Яцек Сариуш-Вольски.

Напомним, что в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Под Кабмином произошли столкновения между митингующими и "Беркутом".

Милиция применила слезоточивый газ и дубинки.

фото: Twitter/Карл Бильдт