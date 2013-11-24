Евромайдан в Киеве: под Кабмином началась новая драка "Беркута" с митингующими

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве, где проходит народное вече "За европейскую Украину", под зданием Кабмина вновь начались столкновения между участниками акции протеста и милицией.

Об этом сообщает УНИАН.

Часть митингующих пытается прорваться к правительственному зданию. Милиция им препятствует. В толпе видно, как применяется слезоточивый газ, но не понятно, кем именно.

Манифестанты пытаются сломать шлагбаум на въезде во двор Кабмина, некоторые зажигают файера.

Со своей стороны, бойцы спецподразделения "Беркут" начинают оттеснять участников акции от здания правительства.



Как сообщили в столичном главке милиции, во время столкновений травму получил сотрудник милиции, в которого бросили металлической трубой, разбив ему лицо. На место происшествия вызвали "скорую помощь", пострадавший госпитализирован.

Ранее "Главред" сообщал, что митингующие под зданием Кабмина подняли флаги ОУН и Евросоюза, а также установили три палатки. Кроме того оппозиция начла устанавливать палатки под Украинским домом.

Фото: Facebook Сергея Гришина, видео Радио "Свобода"