В Брюсселе и Париже прошел Евромайдан: Украина, мы с тобой

В Брюсселе на площади Люксембург перед зданием Европейского парламента прошел Евромайдан – акция в поддержку евроинтеграционного курса Украины.

В митинге приняли участие около 100 человек. Демонстранты держали государственные флаги Украины и Европейского Союза, синие и желтые шарики, плакаты с лозунгами "Украина, вставай, мы с тобой", "Мы - за европейский выбор", сообщает Укринформ.

Акция была спонтанно инициирована молодыми людьми и продолжалась примерно в течении часа. Мероприятие завершилось исполнением гимна Украины. Акция прошла спокойно, полиции не было.

Аналогичная акция в поддержку евроинтеграции Украины прошла и в Париже.

Как ранее писал "Главред", 24 ноября в Киеве прошел марш Евромайдана, который, по разным данным, собрал от 100 до 200 тысяч участников. На Европейской площади прошло народное вече "За европейскую Украину". Вече приняло резолюцию с требование подписать в Вильнюсе Соглашение об ассоциации Украина–ЕС. Митингующие заполнили не только Европейскую площадь, но и Майдан Независимости и Крещатик.

Фото: ukrinform.ua, euromaidan.eu