В центре Киева начали ставить палатки Евромайдана: обещают не убирать до Ассоциации с ЕС

24 ноября 2013, 17:31

25 ноября будут устанавлены блокпосты возле Кабмина, говорит Турчинов.

Сегодня, 24 ноября, на Европейской площади столицы оппозиция начала устанавливать полевые палатки штаба бессрочной акции Евромайдана.

По словам председателя политсовета "Батькивщины" Александра Турчинов, полевые палатки, которые начали устанавливать на Европейской площади, это штаб участников бессрочной акции, который будет стоять пока Украина не подпишет Ассоциацию с ЕС, пишет УНН.

Комендантом палаточного городка избран Андрей Парубий. Информационно-пропагандистскую работу возглавит Вячеслав Кириленко.

Каждый день, в 19:00, на Европейской площади будут проходить митинги.

Кроме того, в понедельник, 25 ноября, в 8 утра, на Европейской площади состоится сбор для обустройства блок-пикета Кабинета министров.

"Сегодня вся страна, вся Европа увидела, что в Украине есть народ, и он выбрал европейский путь, потому что Украина - это Европа", - отметил Турчинов.

По его словам, граждан Украины, которые уже сделали свой европейский выбор, "поддерживают все европейские страны, весь цивилизованный мир".

Он также  обратился к киевлянам помочь митингующим с теплыми вещами, продуктами питания.

Нардеп также отметил, что завтра, 25 ноября, с утра будут устанавливать блокпосты возле Кабмина.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты ВО "Свобода" установили три палатки на проезжей части улицы Грушевского под Домом правительства.

Оппозиция также начала разбивать палатки по Украинским домом.

Напомним, что в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Под Кабмином произошли столкновения между митингующими и "Беркутом".

Милиция применила слезоточивый газ и дубинки.

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Киев Евросоюз Евромайдан вече митигующие
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