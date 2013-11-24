Оппозиция установила на Европейской площади 17 палаток: опубликовано фото

В центре Киева на Европейской площади, где оппозиция проводит народное вече "За европейскую Украину", уже стоят семь полевых палаток и более 10 рекламных палаток оппозиционных партий. При этом в оппозиции заявляют, что центр сопротивления в Киеве один - Европейская площадь, хотя тысячи людей находятся и на Майдане.

Об этом заявил Юрий Луценко, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

Отвечая на вопрос, почему с сегодняшнего дня в Киеве два центра сопротивления - Майдан и Европейская площадь, Луценко сказал, что центр сопротивления только один - Европейская площадь.

Реагируя на замечание, что уже несколько дней украинцы стоят на Майдане с теми же евроинтеграционными требованиями, Луценко подчеркнул: "Люди могут быть и на Майдане, это их право. Но центр сопротивления будет на Европейской площади. Там находится сцена, там находится вся коммуникация, там находятся лидеры, все будет происходить там".

На данный момент акции продолжаются как на Майдане, так на Европейской площади, пишет издание.

Под монументом Независимости находятся несколько тысяч человек, на Европейской площади - 10 тыс. человек.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты ВО "Свобода" установили три палатки на проезжей части улицы Грушевского под Домом правительства.

Напомним, что в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Под Кабмином произошли столкновения между митингующими и "Беркутом".



Милиция применила слезоточивый газ и дубинки.

фото: ЛигаБизнесИнформ