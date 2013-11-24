Как регионалы митинговали против Евромайдана: опубликованы фото

В воскресенье, 24 ноября, пока оппозиция проводила на Европейской площади 200-тысячное народное вече "За европейскую Украину" с требованием о подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, регионалы тоже собрали своих сторонников.

На Михайловской площади прошел митинг "Строим Европу в Украине!". Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в нем приняли участие до 30 тысяч человек – предпринимателей, представителей профсоюзов, бюджетных и общественных организаций.

Впрочем, судя по фото, цифра в 30 тысяч – организаторами был явно завышена.

Пока не начался митинг, некоторые активисты водили хороводы с плакатами о "Гейропе"

В то же время на улице Грушевского и возле здания Администрации Президента на Банковой собралось около 2 тыс. "титушек", т.е. молодых людей спортивной внешности, которые вели себя довольно агрессивно и требовали от журналистов не снимать их.

Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.