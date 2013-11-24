Как регионалы митинговали против Евромайдана: опубликованы фото

В ПР утверждают, что собрали 30 тыс. человек
На Михайловской площади прошел митинг "Строим Европу в Украине!". Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в нем приняли участие до 30 тысяч человек – предпринимателей, представителей профсоюзов, бюджетных и общественных организаций.
Впрочем, судя по фото, цифра в 30 тысяч – организаторами был явно завышена.
Пока не начался митинг, некоторые активисты водили хороводы с плакатами о "Гейропе"
В то же время на улице Грушевского и возле здания Администрации Президента на Банковой собралось около 2 тыс. "титушек", т.е. молодых людей спортивной внешности, которые вели себя довольно агрессивно и требовали от журналистов не снимать их.
Ранее "Главред" сообщал, что митинге на Европейской площади один из лидеров парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от Президента Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.