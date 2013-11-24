Катеринчук призвал участников Евромайдана не расходиться до саммита в Вильнюсе

"Я призываю участников Евромайданов по всей Украине и за ее пределами не расходиться до окончания Вильнюсского саммита 29 ноября, чтобы таким образом заставить действующую власть сделать все от них зависящее для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом".

Об этом сегодня во время шествия "За Европейскую Украину", которое проходило в Киеве, сказал лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай Катеринчук.

"Более 100 тысяч человек со всех уголков Украины сегодня приехали на Европейскую площадь, чтобы выразить свой протест действующей власти, которая единолично решила отказаться от евроинтеграции. Такого масштабного шествия не было за все годы независимости", сказал политик.



"По моему убеждению, такая массовая поддержка внешнего евроинтеграционного курса страны, а не курса в Россию, является свидетельством зрелости общества и готовности отстаивать свое право на лучшую европейскую жизнь", - отметил народный депутат.



Николай Катеринчук призвал украинцев приезжать в Киев, чтобы добиться подписания Соглашения об ассоциации. "Я считаю, что шанс еще не потерян. Мы должны показать и власти и всему миру, что мы способны быть частью большой европейской семьи. Сегодня на майданы вышли сотни тысяч человек - завтра это должны быть миллионы", - добавил политик, призвав всех неравнодушных выступить в поддержку европейского будущего Украины.