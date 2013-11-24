Как против участников Евромайдана применили слезоточивый газ: опубликовано видео

В Сети появилось видео применения слезоточивого газа на Евромайдане, где собрались участники митинга в поддержу евроинтеграции "За европейскую Украину".

Участники Евромайдана возле Кабинета министров сняли шлагбаум, установленный перед зданием, и бросили его на землю. После этого началась схватка с "Беркутом", сообщает Радио Свобода.

Небольшое количество оппозиционных митингующих пыталась прорвать окружение "Беркута". После этого они начали пускать слезоточивый газ.

Ранее "Главред" писал, что под зданием Кабмина вновь начались столкновения между участниками акции протеста и милицией.

видео: Радио Свобода.

