Драка "Беркута" и участников Евромайдана: опубликованы новые фото

В воскресенье, 24 ноября, под Кабмином произошло несколько стычек между участниками киевского Евромайдана и бойцами "Беркута". В Сети появились новые фото с места событий.

Напомним, во время одной из драк против митингующих был применен слезоточивый газ (смотрите видео), в милиции заявили, что такие действия были законными.

Кроме того, митингующие сломали шлагбаум возле здания правительства и использовали его в качестве тарана. Во время второй стычки прорваться к Кабмину участникам протеста также не удалось.

Видеотрансляцию с места киевского Евромайдана смотрите здесь.