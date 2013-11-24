-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Под Кабмином произошли стычки УНИАН
-
Драка "Беркута" и участников Евромайдана: опубликованы новые фото УНИАН
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Драка "Беркута" и участников Евромайдана: опубликованы новые фото УНИАН
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Драка "Беркута" и участников Евромайдана: опубликованы новые фото УНИАН
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Драка "Беркута" и участников Евромайдана: опубликованы новые фото УНИАН
В воскресенье, 24 ноября, под Кабмином произошло несколько стычек между участниками киевского Евромайдана и бойцами "Беркута". В Сети появились новые фото с места событий.
Напомним, во время одной из драк против митингующих был применен слезоточивый газ (смотрите видео), в милиции заявили, что такие действия были законными.
Кроме того, митингующие сломали шлагбаум возле здания правительства и использовали его в качестве тарана. Во время второй стычки прорваться к Кабмину участникам протеста также не удалось.
Видеотрансляцию с места киевского Евромайдана смотрите здесь.