Молодежь Тернополя начала забастовку в поддержку Евромайдана

Завтра, 25 ноября, тернопольская молодежь начинает забастовку в учебных заведениях в поддержку евроинтеграции.

Тернопольская молодежь приняла обращение к лидерам Европейских государств, а также к президенту США Бараку Обаме.

В обращении, опубликованном на английском языке, они сообщают, что украинская молодеж выступает за евроинтеграцию и ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, пишет УНИАН.

"С завтрашнего дня мы разворачиваем на площади палаточный городок. Приводите своих знакомых на Евромайдан, ведь только вместе мы – сила. Просим заявлять о своем желании людей, которые были бы готовы обеспечить пищу для жителей городка, охрану", – сказал соорганизатор молодежного Евромайдана, представитель "Пласта" Любомир Шимкив.

"Кроме этого, тернопольская молодежь приняла обращение на английском языке к лидерам Европейских государств, а также к Президенту США Бараку Обаме, в котором сообщает, что украинская молодежи выступает за евроинтеграцию и ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Эти обращения мы разместим на их аккаунтах в соцсетях", – сказал Шимкив.

Он также призвал жителей Тернополя распространять среди знакомых флаги и ленты с символикой Евросоюза, украшать ими свою одежду, рабочее место, подъезды.

Он также сообщил, что принять участие в акции протеста в палаточном городке на Театральной площади заявили студенческие активисты всех вузов Тернополя.

"Мы понимаем, что на студентов могут оказывать давление, что могут оказывать давление на ректоров. Но если такое будет, то сопротивление будет еще сильнее, поскольку напряжение сейчас общество очень высокое. Мы делаем ставку на массовость, потому что массово никто студентов, преподавателей или учителей за участие в забастовке не будет освобождать. Рассчитываем, что во вторник депутаты областного совета также примут обращение к руководителям учебных заведений города и области относительно поддержки нашей акции и чтобы нам не препятствовали", – сказал Шимкив.

Напомним, в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Под Кабмином произошли столкновения между митингующими и "Беркутом". Милиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Фото: 20minut.ua