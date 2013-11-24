Под Кабмином собираются молодчики спортивной внешности

Сегодня, 24 ноября, вечером под Кабинетом министров, где стоят участники народного вече "За европейскую Украину", собираются молодчики спортивной внешности.

Возле здания правительства со стороны Верховной Рады, таких лиц насчитывается около 300. Еще приблизительно такое же количество молодчиков находится в парке напротив Кабинета министров, пишет УНИАН.

Ранее участники акции за евроинтеграцию Украины, среди которых подавляющее количество было представителей ВО "Свобода", на призыв партийных лидеров пошли от Кабмина на Европейскую площадь для продолжения акции протеста, чтобы утром в понедельник опять продолжить пикетирование здания правительства.

Сейчас у кордона милиции, который преграждает вход во двор Кабмина, находятся около сотни пикетчиков – по большей части, женщин, которые поют украинские народные песни.

Ранее сообщалось, активисты ВО "Свобода" установили три палатки на проезжей части улицы Грушевского под Домом правительства.

Оппозиция установила на Европейской площади 17 палаток.

Напомним, что в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Под Кабмином произошли столкновения между митингующими и "Беркутом".

Милиция применила слезоточивый газ и дубинки.