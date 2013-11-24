"Беркут" заблокировал подходы к Кабмину и на Банковую

Сегодня, 24 ноября, в Киеве, где проходит народное вече "За европейскую Украину", подходы к зданиям Кабинета министров и Администрации Президента заблокировали сотрудники милиции и "Беркута".

При этом несколько сотен участников Евромайдана стоят возле здания правительства, - передает ЛИГАБизнесИнформ.

Также перед зданием Кабмина стоят несколько сотен сотрудников "Беркута" в полной амуниции, столько же беркутовцев охраняют вход в Администрацию Президента со стороны улицы Институтской.

Кроме этого, во дворах по улице Банковой находятся несколько десятков молодых людей спортивной внешности и около 10 биотуалетов.

Напомним, 25 ноября, утром оппозиция планирует провести пикет здания правительства с требованием отставки премьер-министр Николая Азарова, который подписал распоряжении о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее "Главред" писал, что под Кабмином, где стоят митингующие, собираются молодчики спортивной внешности.