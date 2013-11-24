Пограничники рассказали, почему самолет Кличко отправили в Кривой Рог

Лидер партии УДАР Виталий Кличко, в посадке самолета которого отказали аэропорт "Борисполь" и "Жуляны", приземлился в Кривом Роге.

Между тем, в пресс-службе Госпогранслужбы заявили, что сегодня в 12:40 в аэропорту Кривой Рог из-за неблагоприятных погодных условий совершил внеплановую посадку чартерный рейс Гамбург - Киев, на борту которого летел нардеп Виталий Кличко, сообщается на сайте ведомства.

"После посадки самолета Кличко прошел пограничный контроль, во время которого он был проинформирован о необходимости также прохождения таможенного контроля. Учитывая, что пункт пропуска Кривой Рог работает по предварительной заявке, представители таможенной службы в пункт пропуска на то время еще не прибыли (таможенное оформление производится сотрудниками таможни Кривого Рога, находящиеся за пределами аэропорта)", - рассказали в ведомстве.

"После прохождения паспортного контроля Кличко сообщил, что у него нет времени ожидать прибытия работников таможни, и покинул территорию аэропорта. Своими действиями Кличко нарушил режим в пункте пропуска через государственную границу Украины, за что предусматривается ответственность по ст.202. Кодекса Украины об административных правонарушениях", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 ноября, утром самолет, в котором Кличко возвращался в Киев после консультаций с европейскими политиками, отказались принять в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" из-за чего он добрался в Киев только под вечер.​