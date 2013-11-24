Евромайдан состоялся: что дальше?

То, что сейчас происходит на Евромайдане в Киеве, очень напоминает события ноября 2004 года. Как и 9 лет назад, на площади устанавливаются палатки, в 22:00 в них будут заселены активисты и по одному народному депутату. Митинг объявлен бессрочным. Только в этот раз другой повод и другой драйвер.

Виктору Федоровичу удалось очень сильно разогреть ожидания по поводу евроинтеграции, а потом их резко "обломать". Фактически президент сам нажал на кнопку протеста...

100 тысяч

На Евромайдан вышла очень разношерстная публика: и молодежь, и люди в возрасте… Не обошлось и без партийных "прапороносцев". Больше всего было флагов "Батькивщины".

"Ведь договаривались, что не будет партийной символики", - возмутилась в разговоре с "Главредом" соратница Юрия Луценко Лариса Сарган.

Когда люди только собирались возле памятника Шевченко, сложно было определить их количество – колонны шли с разных сторон. И только когда вышли на Крещатик, стало понятно, что людей очень-очень-очень много. Голова колонны уже была на Европейской площади, а ее хвост - еще за Бессарабкой. Когда же люди полностью подтянулись к Европейской площади, зрелище получилось действительно масштабное.

Похоже, даже организаторы не ожидали такой массовости. Люди стояли плечом к плечу, на площади не было ни одного свободного пятачка. Многие облюбовали склоны Мариинского парка. Одним словом, столица снова продемонстрировала свой протестный потенциал.

"В этот раз впервые вышли киевляне!" - восторженно произнес свободовец Андрей Ильенко, глядя на заполненную площадь.

"100 тысяч! 100 тысяч передавай!" - кричал политолог Игорь Жданов корреспонденту "Главреда".

Опоздание Кличко и бессмысленный штурм

На сцене народного вече "За европейскую Украину" стояли политики и "не политики". Митингующие очень тепло встретили Мустафу Найема (с его поста в социальной сети все и началось), Виталия Портникова, Викторию Сюмар. Свободовку Ирину Фарион на этот раз на сцену не пригласили. "Орлица" скромно стояла на ступеньках "Украинского дома".

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко, чей самолет отказались принимать киевские аэропорты, смог попасть на Евромайдан лишь вечером.

"Это ему урок на будущее. Он не должен был так рисковать. Надо было сидеть здесь и организовывать, вдохновлять людей. Ему надо было быть в эпицентре событий, а консультации с европейскими политиками могли бы быть и завтра. В такой сложной и драматической ситуации надо было быть в стране, быть с людьми", - рассуждает политолог Вадим Карасев.

Безусловной ложкой дегтя в этот евродень стал бессмысленный штурм пустого Кабмина. Призыв Александра Турчинова "аккуратно осмотреть" административные здания однозначно стал тактической ошибкой. Мирная акция превратилась в столкновение с правоохранительными органами. Со слезоточивым газом и ударами дубинкой по ребрам.

Справедливости ради, нужно отметить, что в этой ситуации, очень достойно проявил себя Арсений Яценюк - всячески сдерживал толпу.

Путин проиграл Украину

Теперь, пожалуй, главный вопрос - что дальше? Оппозиция потребовала от Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Пойдет ли сейчас Виктор Федорович на уступки?

Политолог Владимир Фесенко уверен, что нет. "Власть сейчас другая, чем в 2004-м. Тогда не было единства у власти. Потом еще возникла определенная деморализация. А сейчас украинские власти просто так не уйдут. И они помнят простую логику: если идти на уступки протестующим, то завтра тебя не будет. Думаю, что нас будет ожидать достаточно длительное противостояние, и тут очень много проблемных вопросов", - прогнозирует политолог.

Его коллега Вадим Карасев убежден, что главный вывод этого дня - то, что тема Таможенного союза теперь закрыта: "Украина просто не позволит развернуться в сторону Таможенного союза. Путин вроде бы выиграл, сорвав Ассоциацию ЕС с Украиной, но фактически он проиграл Украину, потерял Украину. Украина после этого с путинской Россией ничего не захочет иметь общего".