Евромайдан состоялся: что дальше?

24 ноября 2013, 20:29

Репортаж "Главреда" с киевского Евромайдана.

Воскресный Евромайдан в Киеве

То, что сейчас происходит на Евромайдане в Киеве, очень напоминает события ноября 2004 года. Как и 9 лет назад, на площади устанавливаются палатки, в 22:00 в них будут заселены активисты и по одному народному депутату. Митинг объявлен бессрочным. Только в этот раз другой  повод и другой драйвер.

Виктору Федоровичу удалось очень сильно разогреть ожидания по поводу евроинтеграции, а потом их резко "обломать". Фактически президент сам нажал на кнопку протеста...

100 тысяч

На Евромайдан вышла очень разношерстная публика: и молодежь, и люди в возрасте…  Не обошлось и без партийных "прапороносцев". Больше всего было флагов "Батькивщины".

"Ведь договаривались, что не будет партийной символики", - возмутилась в разговоре с "Главредом" соратница Юрия Луценко Лариса Сарган.

Когда люди только собирались возле памятника Шевченко, сложно было определить их количество – колонны шли с разных сторон. И только когда вышли на Крещатик, стало понятно, что людей очень-очень-очень много. Голова колонны уже была на Европейской площади, а ее хвост - еще за Бессарабкой. Когда же люди полностью подтянулись к Европейской площади, зрелище получилось действительно масштабное.

Похоже, даже организаторы не ожидали такой массовости. Люди стояли плечом к плечу, на площади не было ни одного свободного пятачка. Многие облюбовали склоны Мариинского парка. Одним словом, столица снова продемонстрировала свой протестный потенциал.

"В этот раз впервые вышли киевляне!" -  восторженно произнес свободовец Андрей Ильенко, глядя на заполненную площадь.

"100 тысяч! 100 тысяч передавай!" - кричал политолог Игорь Жданов корреспонденту "Главреда".

Опоздание Кличко и бессмысленный штурм

На сцене народного вече "За европейскую Украину" стояли политики и "не политики". Митингующие  очень тепло встретили Мустафу Найема (с его поста в социальной сети все и началось), Виталия Портникова, Викторию Сюмар. Свободовку Ирину Фарион на этот раз на сцену не пригласили. "Орлица" скромно стояла на ступеньках "Украинского дома".

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко, чей самолет отказались принимать киевские аэропорты, смог попасть на Евромайдан лишь вечером.

"Это ему  урок на будущее. Он не должен был так рисковать. Надо было сидеть здесь и организовывать, вдохновлять людей. Ему надо было быть в эпицентре событий, а консультации с европейскими политиками могли бы быть и завтра. В такой сложной и драматической ситуации надо было быть в стране, быть с людьми", - рассуждает политолог Вадим Карасев.

Безусловной ложкой дегтя в этот евродень стал бессмысленный штурм пустого Кабмина. Призыв Александра Турчинова "аккуратно осмотреть" административные здания однозначно стал тактической ошибкой. Мирная акция превратилась в столкновение с правоохранительными органами. Со слезоточивым газом и ударами дубинкой по ребрам.

Справедливости ради, нужно отметить, что в этой ситуации, очень достойно проявил себя Арсений Яценюк  - всячески сдерживал толпу.    

Путин проиграл Украину

Теперь, пожалуй,  главный вопрос - что дальше? Оппозиция потребовала от Виктора Януковича отправить в отставку правительство Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Пойдет ли сейчас Виктор Федорович на уступки?

Политолог Владимир Фесенко уверен, что нет. "Власть сейчас другая, чем в 2004-м. Тогда не было единства у власти. Потом еще возникла определенная деморализация. А сейчас украинские власти просто так не уйдут. И они помнят простую логику: если идти на уступки протестующим, то завтра тебя не будет. Думаю, что нас будет ожидать достаточно длительное противостояние, и тут очень много проблемных вопросов", - прогнозирует политолог. 

Его коллега Вадим Карасев убежден, что главный вывод этого дня - то, что тема Таможенного союза теперь закрыта: "Украина просто не позволит развернуться в сторону Таможенного союза. Путин вроде бы выиграл, сорвав Ассоциацию ЕС с Украиной, но фактически он проиграл Украину, потерял Украину. Украина после этого с путинской Россией ничего не захочет иметь общего".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан Яценюк оппозиция протест Есросоюз отказ от ЕС Евромайдан в Киеве драка с Беркутом
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять