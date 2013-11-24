Азаров не боится майданов, но смотреть будет внимательно

Премьер-министр Николай Азаров не боится митингов в поддержку евроинтеграции Украины, но обещает, что правительство будет внимательно следить за этими событиями.

Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

"Конечно, нет", - сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста, не боится ли он "майданов".

"Правительство будет внимательно отслеживать, какие именно технологии применяются к организации этих акций и откуда они финансируются", сказал премьер.

"Мы знаем, что такие акции финансируются. Например, если это все делается в рамках законодательства, то это нормально. Если это делается с нарушением законодательства, то, разумеется, правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялось техническое свержение законного правительства. Здесь мы будем, конечно, смотреть очень внимательно", - сказал премьер.

"Тут мы, как говорится, не будем играться. Будем рассказывать своим людям, пояснять, что все должно быть в рамках Конституции и закона", - добавил он.

Глава правительства также отметил, что он несет ответственность за все заявления, которые он озвучивает.

"Мы максимально открыты с людьми, стараемся максимально доходчиво, просто, понятно объяснить свою позицию. Причем мы отвечаем за каждое свое слово. Если я сказал слово неправды, меня же очень легко привлечь к ответственности, очень легко", - говорит премьер.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в Киеве на народное вече в поддержку евроинтеграции собралось 100 тысяч человек.

фото;видео: Первый канал.