В милиции уверяют, что "беркутовца" забросали булыжниками

Один боец спецподразделения "Беркут" получил телесные повреждения во время столкновения с митингующими в поддержку евроинтеграции возле здания Кабмина.

Как сообщили в пресс-службе МВД, "беркутовца" забросали булыжниками.

"Сейчас стало известно, что из толпы неизвестные бросили два булыжника. В результате этого телесные повреждения получил сотрудник спецподразделения "Беркут", который нес службу по охране правопорядка возле Кабмина", - сообщили в милиции.

"Организаторы массовых мероприятий попытались спровоцировать людей на штурм Кабмина. Из толпы было брошено несколько дымовых шашек в сторону милиционеров, а также была предпринята попытка прорваться в здание правительства, однако митингующие были остановлены правоохранителями", - говорится в сообщении.

Правоохранители также призывают организаторов и участников массовых мероприятий "не провоцировать милицию и не совершать противоправных действий", и напоминают, об "административной и уголовной ответственности".

Напомним, ранее сообщалось, что подходы к зданиям Кабминв и Администрации Президента заблокировали сотрудники милиции и "Беркута".

Также сообщалось, что милиция применила слезоточивый газ на Евромайдане.

