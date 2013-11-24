Азаров обиделся на ЕС: миллиард - "помощь нищему на паперти"

Компенсация в размере одного миллиарда евро, которую Евросоюз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС, является "помощью нищему на паперти".

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в интервью Первому телеканалу.

"Ну, что такое один миллиард евро? Это ничего. Это, так сказать, можно сказать, помощь нищему на паперти".

"Наши оппозиционеры, которые сейчас пытаются вывести людей на Майдан, как обычно врут, говорят, вот как только мы подпишем Соглашение об ассоциации, Европейский союз нам даст 20 миллиардов. Простые люди не понимают, что это такое, но видят, что громадная сумма. И мы купаться будем в деньгах. Я говорю этим оппозиционерам, покажите мне хоть один документ, в котором бы зафиксировано это обязательство. Но ведь не вы, а мы ведем переговоры с Европейским союзом. Пока мы получили только такое обещание устное, что в течение 7 лет Украина может рассчитывать на один миллиард евро", - отметил премьер.

Как известно, по расчетам украинских экспертов, размер, необходимый украинским предприятиям для модернизации под нормы производства ЕС, составляет от 150 до 165 млрд евро.

По мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, такая сумма является спекулятивной.

В свою очередь, Азаров заявил, что комиссару Фюле необходимо ознакомиться с расчетами украинских экспертов.

Ранее премьер опроверг информацию о том, что Россия пообещала Украине компенсацию в размере 20 млрд долл за отказ от евроинтеграции.

Напомним, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

24 ноября, оппозиция собрала украинцев на Евромайдан "За европейскую Украину" .

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.