На Евромайдане новые стычки: "Беркут" снес палатку

На Евромайдане в Киеве начались новые стычки между митингующими и "Беркутом".

Как сообщает "Сегодня", правоохранители снесли одну из палаток, установленных участниками протеста на площади. Напомним, ранее там после объявления о бессрочной акции протеста было поставлено 17 палаток.

По данным издания, "Беркут" снес палатку, которая была приемной депутата. После этого спецназовцы под крики "Ганьба" ушли с площади.

Вместе с тем, по информации источника "Сегодня", близкого к организаторам митинга, ночью ожидается подвоз большого количества палаток.

В то же время, Киевское управление по благоустройству при помощи милиции не допустило установки двух палаток на Майдане Независимости, сообщает УНИАН. Напомним, установку малых архитектурных форм в центре столицы ранее запретил суд.

Также коммунальщики обвинили митингующих в попытке спровоцировать стычку, но отметили, что она была предупреждена. В соцсетях, в то же время, появлялись сообщения о том, что на Майдане милиция бьет людей.

Также интересно, что в киевской милиции не смогли ответить на вопрос, будут ли демонтировать палатки на Европейской площади. "К нам от коммунальных служб относительно сопровождения и обеспечения порядка никто не обращался", - сказали правоохранители.

Напомним, в воскресенье возле здания Кабмина уже произошли стычки между протестующими и милицией: видео драки смотрите здесь.

Больше о Евромайдане в Киеве, на который вышло 100 тысяч человек, читайте в репортаже "Главреда" и смотрите в прямой видеотрансляции.