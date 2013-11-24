Лидеры оппозиции обратились к Евромайдану: победить за один день нельзя

Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок со сцены на Европейской площади в Киеве призвали участников акции "За европейскую Украину" стоять на майданах до подписания Соглашения об ассоциации.

В частности, обращаясь к украинцам, Кличко отметил, что "только вместе, только объединившись, мы сможем доказать, что мы - украинцы, что мы - европейцы", передает УНИАН.

По его словам, если власти не хотят изменить жизнь в Украине к лучшему, тогда надо сменить власти.

"Не будьте равнодушными! Мы должны приходить каждый день на майданы, сменять друг друга и заставить власть подписать Соглашение об ассоциации", - подчеркнул Кличко в обращении к людям.

В свою очередь, лидер "Свободы" Олег Тягнибок отметил, что "наше участие здесь, на улицах, это демонстрация протестов против диктатуры, обмана и лжи".

Он акцентировал внимание на том, что протестов без политических требований не бывает, так же, как не может быть лечение без медицины и обучения без учителя.

В свою очередь, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сказал, что получить победу за один день нельзя.

"У нас сложный путь. Этот путь нельзя пройти за один день, и каждый должен подняться , чтобы защитить свои интересы", - сказал Яценюк.

Бессрочная акция протеста на Европейской площади и Майдане Независимости в Киеве продолжается.

На данный момент на центральных площадях столицы находится несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что оппозиция установила 17 палаток на Европейской площади.

Напомним, ранее сообщалось, что подходы к зданиям Кабминв и Администрации Президента заблокировали сотрудники милиции и "Беркута".



Также сообщалось, что милиция применила слезоточивый газ на Евромайдане.