Азаров рассказал, когда Украина может подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Киев может подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже в начале следующего года на саммите Украина-ЕС.

Об этом заявил премьер Николай Азаров в интервью телеканалу ICTV.

Глава Кабмина сослался на еврокомиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле, который ранее называл этот срок. По словам Азарова, заявление европолитика - "свидетельство того, что никто в Европе не воспринимает приостановку евроинтеграции, как трагедию".

"Как пытаются (представить - ред.) наши оппозиционеры сейчас. Они любой повод используют для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. На самом деле, ЕС прекрасно понимает нашу экономическую ситуацию. И заявление Фюле о том, что никакой трагедии здесь нет и можно подписать Соглашение на следующем саммите, говорит о том, что здравый смысл есть, что мы приняли правильное решение. Мы должны найти компенсаторы. Мы не должны не замечать проблем, которые у нас есть. Мы должны решить эти проблемы, и подписать Соглашение", - пояснил Азаров.

Напомним, премьер, комментируя приостановление евроинтеграции, также отметил, что Россия пообещала Украине начать переговоры о пересмотре газовых контрактов.

В то же время он категорически опроверг информацию о том, что за отказ от Европы РФ заплатит Украине 20 миллиардов.