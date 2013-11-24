Переговоры Украины с Евросоюзом не прекращались ни на минуту - СМИ

Информация о том, что после процедурного решения Кабмина Украина прекратила вести переговоры с руководством Евросоюза о подписании Соглашения об ассоциации не соответствует действительности.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в Администрации Президента, близкий к переговорному процессу, пишет Корреспондент.

"Переговоры с Брюсселем не прекращались ни на минуту и продолжаются сейчас", -- сказал источник на условиях анонимности.

По его словам, основным камнем преткновения в переговорах были и остаются условия выделения кредитов, которые должны послужить компенсацией экономических потерь Украины при подписании Договора о вхождении в зону свободной торговли со странами ЕС.

"По сути, то что написал о переговорном процессе в своей статье Мустафа Найем – правда. Мы действительно прорабатывали на техническом уровне вопрос дополнительных гарантий о выделении нам двух макростабилизационных кредитов в 2 и 3 млрд. долларов и политических гарантий относительно выделения кредита МВФ в 15 млрд. долл. Итого – 20 млрд. долларов – вот цена за которую торгуется с Брюсселем в настоящее время Президент", -- сообщил собеседник.

"Они тянули до последнего с предоставлением нам таких гарантий – мы оттягивали до последнего принятие последних законов Верховной Радой – это все происходило на ваших глазах".

Отвечая на вопрос о решении вопроса относительно Юлии Тимошенко, источник подтвердил, что в пакетные договоренности входило и принятие закона об освобождении экс-премьера.

Однако, собеседник агентства уклонился от ответа на вопрос об отношении Президента к происходящим сейчас в Киеве массовым митингам, организованным оппозицией, участники которых требуют или подписания договора об Ассоциации в Вильнюсе или импичмента Президенту.

"Я не могу вам сказать на этот счет мнение Президента. Я надеюсь, он сам скоро скажет его публично. Я только могу сказать свое собственное мнение: если бы эти люди знали о ходе переговоров то, что знаю я – они не были бы сегодня на Майдане. Мы не прекращали переговоры с ЕС ни на минуту и по сути хотим того же чего и они, только на выгодных для Украины условиях", -- сказал он.

Между тем, источник не подтвердил и не опроверг информацию о том, что параллельно команда переговорщиков украинской стороны пытается заключить пакет выгодных для страны контрактов с Россией.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли все-таки подписание в Брюсселе Договора об Ассоциации Украины с ЕС в Вильнюсе 28 ноября, как это и было намечено, источник сказал что "теоретически это возможно". "Мы для этого работаем сейчас круглые сутки", — добавил он.

Напомним, 24 ноября, в Киеве на Европейской площади, где проходит народное вече "За европейскую Украину", собрались 100 тысяч человек, которые потребовали подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.