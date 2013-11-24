Евромайдан: в центре Киева появились палатки, опубликованы фото

На киевском Евромайдане появились палатки.

Напомним, после акции протеста в воскресенье, 24 ноября, оппозиционеры поставили на Европейской площади 17 палаток.

Площадь была объявлена "центром сопротивления", оппоненты власти планируют оставаться здесь и собирать акции протеста до 28-29 ноября - дня саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Участники Евромайдана, напомним, настаивают на отмене решения власти приостановить евроинтеграцию Украины и требуют подписать на саммите Соглашение об ассоциации с ЕС.

Также отметим, что вокруг городка оппозиционеров возник конфликт - милиция со стычками снесла одну палатку.

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж из палаточного городка Евромайдана. Видеотрансляцию из центра Киева смотрите здесь.