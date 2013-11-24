Евромайданы в Украине: во Львове освистали депутата, а в Одессе Дюка окутывали флагом ЕС

Сегодня, 24 ноября, во многих городах Украины прошли народные вече в поддержку евроинтеграции - Евромайданы.

Так, в Черкассах во время акции "Я выбираю ЕС" активисты провели флеш-моб "Одолжи яйца для властей", чтобы добавить им "мужественности" выполнить свои евроинтеграционные обещания, пишет УНИАН.

Активисты призывают присоединяться к этому флеш-мобу другие регионы Украины и "делиться яйцами" с властями.

Под сильным дождем в центре Львова собралось 10 тысяч митингующих.

Как сообщили в пресс-службе Львовского областного совета, над толпой развевались сине-желтые флаги и флаги Евросоюза. По словам председателя Львовского облсовета Петра Колодия, местные советы Львовщины одна за другой принимают обращение к Президенту с требованием немедленной отставки правительства Азарова. Колодий выразил уверенность, что такое обращение будет поддержано и сессией Львовского областного совета, которая состоится во вторник, 26 ноября.

Также депутата-свободовца, который вышел на сцену, освистали, произошла драка. На площади установлены палатки, где собирают подписи за соглашение об ассоциации и отставку правительства. Флаг Евросоюза появился на самой высокой точке Львова - на Высоком замке - и на скульптурах греческих богов, что на площади Рынок.

В Полтаве на Театральной площади также состоялась акция в поддержку европейского выбора.

Митингующие держали плакаты: "Молодежь – за ЕС!", "З нами ненька – Україна, за ЄС і Полтавщина!", "Ми хочемо жити без російської допомоги"и др. Также митингующие держали флаги Украины и ЕС.

Все выступающие высказались за подписание Украиной договора об ассоциации с ЕС. Участники митинга время от времени восклицали: "Да - ассоциации, нет – оккупации!" и "Слава Украине! Героям слава!".

После акции участники пришли к Полтавской облгосадминистрации и вручили резолюцию митинга с требованием вступления Украины в ЕС.

Около тысячи человек собрались в Виннице поддержать Евромайдан, который проходит в Киеве и по всему миру.

Люди в 12 часов дня начали подходить на центр города на Театральную площадь с флагами Украины и Евросоюза.

В начале акции вся площадь, где собралось очень много пожилых людей, студентов, молодых семей с детьми, вместе с лидером группы "ТИК" Виктором Бронюком спели гимн Украины, после чего каждый мог выйти на сцену и выразить собственное мнение относительно событий, которые происходят в Украине.

"За эти дни я много общался с людьми - все хотят уверенности в завтрашнем дне", - сказал Бронюк.

В это время на площади не было политических флагов и лозунгов, а отдельные депутаты областного совета выходили и выражали свою гражданскую позицию, демонстрировали стремление изменить ситуацию в Украине.

Люди возмущались как действиями властей, так и действиями оппозиции, которые за эти годы независимости не смогли продемонстрировать свою эффективность для Украины и ее народа.

Между тем, в Луганске около 300 человек приняли участие в прошедшем в центре города митинге в поддержку Евромайдана.

На акцию пришли члены таких партий, как "Батькивщина", УДАР, ВО "Свобода", "Гражданская позиция" и Радикальная партия Олега Ляшко, представители общественных и правозащитных организаций, пишет издание.

Выступавшие говорили о пользе курса евроинтеграции для экономики Украины, о качестве жизни стран ЕС, о правовых стандартах.

Прозвучало также, что сам факт проведения в Луганске митинга в поддержку Евромайдана - победа, и утверждали, что все пришедшие участвуют в митинге добровольно, без оплаты. А глава луганского Демальянса Зоя Буйницкая заявила, что в Луганске теперь каждый день люди будут собираться в поддержку ЕС, до тех пор, пока Президент Украины Виктор Янукович не подпишет в Вильнюсе Соглашение.

В Днепропетровске с 24 ноября, на Европейской площади в центре горда организован бессрочный Евромайдан.

Как сообщил представитель местного оргкомитета акции "Я выбираю ЕС" Никита Проданец, после акции в поддержку подписания Украиной Ассоциации с ЕС, в которой приняли участие более 300 жителей областного центра, на площади продолжается сбор подписей "за евроинтеграцию".

Однако в Одессе исполнительный комитет городского совета обратился в Одесский окружной административный суд с просьбой запретить проведение массовых акций в центре города.

После судебного запрета одесситам собираться на Думской площади сторонники евроинтеграции собрались рядом с Потемкинской лестницей, возле памятника Дюку. Первому одесскому правителю даже окутали плечи флагом Евросоюза. В полдень на площади собралось более полутысячи одесситов, которые выступают за возобновление подготовки к заключению Соглашения об ассоциации на Вильнюском саммите. Акция проходила по принципу свободного микрофона - все желающие могли высказаться. Неподалеку Дюка установили около 10 палаток, которые должны стоять до Вильнюсского саммита - 29-го ноября, пишет ТСН.

Ранее сообщалось, что оппозиция установила 17 палаток на Европейской площади.



Напомним, ранее сообщалось, что подходы к зданиям Кабминв и Администрации Президента заблокировали сотрудники милиции и "Беркута".



Также сообщалось, что милиция применила слезоточивый газ на Евромайдане.

видео: ТСН