Организаторы рассказали, сколько продлится Евромайдан

Координационный совет киевского Евромайдана принял решение остаться в центре столицы до 29 ноября (даты завершения саммита в Вильнюсе) включительно.

Об этом со ссылкой на координационный совет Евромайдана, в который входят лидеры оппозиции и активисты, сообщает "Украинская правда".



"Евромайдан благодарит и поздравляет всех неравнодушных украинцев, которые 24 ноября четко дали понять украинской власти, какой стратегический курс поддерживает общество", - говорится в заявлении.

Кроме того, в нем отмечается, что "Евромайдан объявляет о продлении акции и требует от Виктора Януковича выполнить условия ЕС и подписать Соглашение об ассоциации".

"Евромайдан остается открытой площадкой для выражения позиций, акций, дискуссий для политических и неполитических объединений", - говорится в документе.

Также в решении Координационного совета сказано: "Евромайдан приветствует инициативу объединенной оппозиции по развертыванию широкого всеукраинского движения в поддержку европейской интеграции и поддерживает усилия партий относительно подписания соглашения с ЕС".

"Евромайдан заявляет о праве каждого участника индивидуально определяться относительно тех или иных политических требований. Евромайдан вплоть до 29 числа остается на Майдане Независимости в Киеве и зовет людей во всех городах Украины выходить на свои площади, в частности, на акцию последнего предупреждения 28 ноября. Площадка работает круглосуточно. Основной сбор ежедневно в 18:00" , - добавили организаторы акции.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, Евромайдан в Киеве собрал от 100 дол 150 тысяч человек. Больше об акции читайте здесь.