"Беркут" разгоняет Евромайдан: в центре Киева начались драки

В центре Киева происходят драки, использован слезоточивый газ.
Бойцы "Беркута" начали разгон Евромайдана в Киеве.
Как сообщает Gazeta.ua, на Европейской площади начались драки, в стычках падают люди.
В толпе летели милицейские шлемы, распространяется слезоточивый газ. "Беркут" сметает все на своем пути!" - цитирует издание экс-главу МВД Юрия Луценко.
Как сообщает "Украинская правда", ГАИ вечером в воскресенье открыла проезд по Крещатику. Вместе с тем, автомобили не смогли проехать через Европейскую площадь, занятую митингующими.
После этого активисты Евромайдана решили перекрыть движение и заблокировали перекресток на Крещатике и Институтской. На улице выключили освещение, и несколько силовиков в масках оттеснили митингующих с перекрестка.
В правоохранителей летели бутылки, их встречали криками "Ганьба!"
После этого силовики двинулись в сторону Европейской площади, где ранее был установлен палаточный городок Евромайдана. Когда милиция хотела зачистить городок, началась стычка, в результате которой митингующие начали оттеснять правоохранителей в сторону гостиницы "Днепр". В воздухе были разбрызганы перечная смесь и слезоточивый газ.
По последним данным, которые публикуют "Вести", по состоянию на 23:30 все митингующие были вытеснены с Майдана Независимости на Европейскую площадь.
"Беркут" в итоге остановился на площади и больше не двигается - палатки не сносят, движение транспорта на Европейской площади не возобновлено. Среди мтингующих сейчас Юрий Луценко и певица Руслана.
Есть пострадавшие, но сколько их, пока неизвестно.
Также на видеотрансляции с места событий видно, что на метсо проведения акции пришли коммунальщики, а участники акции говорят, что ждут нападения.
Напомним, активисты Евромайдана, собравшие днем 24 ноября от 100 до 150 тысяч человек на акцию проетста, ранее заявляли, что акция продлится до 29 ноября.