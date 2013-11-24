"Беркут" разгоняет Евромайдан: в центре Киева начались драки

24 ноября 2013, 23:44

В центре Киева происходят драки, использован слезоточивый газ.

В воскресенье на Евромайдане уже были стычки

Бойцы "Беркута" начали разгон Евромайдана в Киеве.

Как сообщает Gazeta.ua, на Европейской площади начались драки, в стычках падают люди.

В толпе летели милицейские шлемы, распространяется слезоточивый газ. "Беркут" сметает все на своем пути!" - цитирует издание экс-главу МВД Юрия Луценко.

Как сообщает "Украинская правда", ГАИ вечером в воскресенье открыла проезд по Крещатику. Вместе с тем, автомобили не смогли проехать через Европейскую площадь, занятую митингующими.

После этого активисты Евромайдана решили перекрыть движение и заблокировали перекресток на Крещатике и Институтской. На улице выключили освещение, и несколько силовиков в масках оттеснили митингующих с перекрестка.

В правоохранителей летели бутылки, их встречали криками "Ганьба!"

После этого силовики двинулись в сторону Европейской площади, где ранее был установлен палаточный городок Евромайдана. Когда милиция хотела зачистить городок, началась стычка, в результате которой митингующие начали оттеснять правоохранителей в сторону гостиницы "Днепр". В воздухе были разбрызганы перечная смесь и слезоточивый газ.

По последним данным, которые публикуют "Вести", по состоянию на 23:30 все митингующие были вытеснены с Майдана Независимости на Европейскую площадь.

"Беркут" в итоге остановился на площади и больше не двигается - палатки не сносят, движение транспорта на Европейской площади не возобновлено. Среди мтингующих сейчас Юрий Луценко и певица Руслана.

Есть пострадавшие, но сколько их, пока неизвестно.

Также на видеотрансляции с места событий видно, что на метсо проведения акции пришли коммунальщики, а участники акции говорят, что ждут нападения.

Напомним, активисты Евромайдана, собравшие днем 24 ноября от 100 до 150 тысяч человек на акцию проетста, ранее заявляли, что акция продлится до 29 ноября.

Прямую видеотрансляцию с Евромайдана смотрите здесь.

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Киев разгон Беркут Евромайдан Европейская площадь
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