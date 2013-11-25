Как милиция пыталась разогнать Евромайдан в Киеве: опубликовано видео

Вечером в воскресенье, 24 ноября, "Беркут" пытался разогнать активистов Евромайдана, которые оставались в центре Киева. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть стычки митингующих с правоохранителями.

В результате драк несколько человек пострадали. В частности, по информации партии "Батькивщина", нардепу Андрею Парубию сломали палец.

Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на 00:10 25 ноября палаточный городок оппозиции не был снесен и продолжал стоять на Европейской площади. Возле него находилось примерно 300 митингующих.

Драка и попытка разгона Евромайдана

Движение транспорта на Крещатике и Европейской площади восстановлено. На Майдане Независимости оставалось от 500 до 700 человек.

В 00:15 на Европейскую площадь пришел судебный исполнитель, чтобы заполнить акт о запрете собраний. Лидер "Батькивщины " Арсений Яценюк заявил ему: "Это судебное решение о котором я не знаю, отправьте Януковичу". После этого судебный исполнитель ушел.

В то же время, экс-глава МВД Юрий Луценко спрогнозировал, что палаточный городок начнут разгонять в ближайшее время.

А в партии "Батькивщина" призвали киевлян снова срочно выходить на Евромайдан.

Прямую трансляцию с Евромайдана смотрите здесь.

Видео: 5 канал.