Азаров о России: сама жизнь нас объединяет

Премьер-министр Николай Азаров надеется, что Украина и Россия в дальнейшем будут работать вместе, и их не разделит политика.

Об этом он сказал в интервью российскому Первому каналу.

Отвечая на слова журналистки о том, что РФ "нужна сильная, успешная, счастливая Украина", премьер отметил: "Я так же считаю. Всегда считал, это мое искреннее желание. Мы видим в России не просто нашего торгового, экономического партнера, это та страна, с которой, как говорят, вместе жили под одной крышей".

По мнению Азарова, "чем лучше идут дела в России, тем лучше, тем больше для нас возможностей развиваться".

"Сама жизнь заставила нас жить вместе. Сама жизнь нас не разделяет, а объединяет. Несмотря на то, что разные политики приходят к власти, и отдельные политики пытаются, так сказать, идти в сторону. А вот жизнь заставляет все-таки, экономика заставляет работать вместе. И я надеюсь, что так и будет", - резюмировал украинский премьер.

Напомним, в своем интервью, которое во многом было посвящено решению Кабмина приостановить евроинтеграцию Украины, Азаров также сказал, что Москва пообещала Киеву переговоры насчет пересмотра действующих газовых контрактов.