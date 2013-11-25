Российское ТВ снова показало "страшилку" про Украину и ЕС: опубликовано видео

Российское телевидение, несмотря на приостановку евроинтеграции Украины, продолжает показывать сюжеты про опасность ЕС для Киева.

Так, вечером 24 ноября Первый канал РФ показал сюжет-"страшилку" о кризисе в ряде стран после их сближения с Европой, сообщает "Украинская правда".

В эфире итогового воскресного выпуска новостей вышел сюжет о проблемах "Восточного партнерства", рассказывающий о Сербии и "сербских пиратах", которые после сближения страны с Европой вынуждены от безденежья "грабить украинские суда на Дунае".

"Восточное партнерство" - существуют разные представления о том, что это на самом деле. На практике оно, наверное, наиболее наглядно проявляется здесь, на Дунае. Недавние жалобы Украины на то, что на ее суда, плывущие Дунаем, все чаще нападают сербские и румынские пираты - вот , пожалуй, первое практическое воплощение настоящего "Восточного партнерства", - в частности, говорится в сюжете.

Также там рассказывается об опасностях, которые украинской экономике (в частности, восточных регионов) может принести евроинтеграция.

Напомним, ранее российское ТВ неоднократно показывало сюжеты, критикующие Украину за ее европейский выбор.

В то же время, наш Кабмин 21 ноября заявил о приостановке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Киеве в результате началась масштабная акция протеста против приостановки пути в ЕС - Евромайдан.