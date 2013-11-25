После штурма Евромайдана: депутату сломали палец, активисты поставили баррикаду

В результате штурма Евромайдана в центре Киева сотрудниками милиции пострадал народный депутат Андрей Парубий. В то же время, участники акции не расходятся и даже поставили на Европейской площади баррикаду.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", во время попытки "Беркута" разогнать Евромайдан нардепу Парубию сломали палец.

Вместе с тем, акция на Европейской площади в столице продолжается. Как пишет Gazeta.ua, на тротуаре под Украинским домом поставили баррикаду из железных турникетов, деревянных поддонов и досок.

По приблизительным подсчетам журналиста издания, на Европейской площади остаются 4 тысячи человек, на Майдане Независимости - вдвое меньше.

На Евромайдане побывала певица Руслана - она исполнила гимн Украины.

Перед митингующими выступают депутаты и общественные активисты

Напомним, днем в воскресенье, 24 ноября, на Евромайдан в Киеве собралось минимум 100 тысяч активистов. О том, как это было, читайте в репортаже "Главреда".

Фото: Facebook Александра Аронца.