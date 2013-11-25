Евромайдан в Киеве: повторение ошибок и главный успех

Евромайдан состоялся – в поддержку евроинтеграции на улицы Киева вышло более 100 тысяч человек. В то же время, инициаторы акции не смогли конвертировать уличный потенциал в конкретные результаты.



Численность участников проевропейского митинга в столице превзошла самые смелые ожидания инициаторов, эта акция стала наиболее массовой с 2004 года. Росту количества желающих заявить о своей позиции приходом на Майдан немало поспособствовало правительство, резко затормозившее на пути к подписанию Соглашения об ассоциации.

Особо стоит отметить, что акцию активно поддержали жители Киева, которых оппозиционеры тщетно пытались вывести на улицы в последние несколько лет под различными предлогами. Для многих из них призыв друзей из социальных сетей оказался гораздо более убедительным, чем обращения политиков разного партийного окраса. Заполненная людьми Европейская площадь и прилегающие улицы стали красноречивым ответом на вопрос об уровне протестного потенциала украинцев. И его реальной способности выплеснуться из виртуального пространства.



Вопреки обещаниям, инициаторы Народного вече "За европейскую Украину!" не смогли удержаться от использования партийной символики – флаги оппозиционных сил в толпе митингующих заметно превышали численность национальных и европейских. А выступления ключевых ораторов со сцены больше напоминали спичи кандидатов в президенты, обкатывающих основной проевропейский тезис будущей предвыборной программы.

При этом на редкость повезло Виталию Кличко, который выступал в одиночном разряде, спустя несколько часов, когда с боями пробился в столицу из Кривого Рога, где приземлился его самолет после отказа в посадке в Борисполе и Киеве. Многочисленная аудитория Евромайдана оказалась непреодолимым соблазном для всех оппозиционных лидеров без исключения. А для "свободовца" Юрия Левченко, баллотирующегося в депутаты по 223 киевскому округу, - самой массовой встречей с избирателями, которые будут голосовать на повторных выборах 15 декабря.



Выход на улицы свыше 100 тысяч активных сторонников европейского выбора застал организаторов акции врасплох. Они оказались не готовы предложить им четкую программу действий не только в этот день, но и на ближайшую перспективу. Оппоненты власти продолжают мыслить стереотипами и лозунгами Майдана-2004, призвав митингующих отметиться в традиционных пунктах политического паломничества последних лет - у зданий Кабмина и президентской администрации, где в выходной день дежурили лишь сотрудники спецподразделений. Уже ставшие привычными мелкие стычки участников протестных акций с защитниками правопорядка с применением дымовых шашек и слезоточивого газа, безусловно, позволили отснять несколько ярких кадров для демонстрации борьбы оппозиции с режимом, но ни на шаг не приблизили украинцев к Ассоциации, которую они вышли отстаивать.



В оппозиции упорно не замечают крайне низкой эффективности работы по старинке, в любых ситуациях объявляя протестные акции бессрочными, разбивая палаточные городки и призывая митингующих жить в них до победного конца. Хотя уже несколько лет развязка в таких случаях одинакова – палаточные городки быстро пустеют, а сами временные приюты протестующих, даже переименованные в депутатские приемные, оперативно сносят коммунальные службы по решению судов.

И Евромайдан не стал исключением из уже установившегося правила. Правда, на этот раз сходства с методами времен Оранжевой революции больше – оппозиционеры вдобавок предложили взять в осаду Кабмин, остановивший евроинтеграцию. Хотя у власти уже есть апробированная на Киевсовете технология противодействия для таких случаев, и, скорее всего, в понедельник ею воспользуются. Пожалуй, приходится констатировать, что оппозиционеры либо не способны учиться на своих ошибках, либо испытывают серьезный кризис идей.



Выдвинутые на митинге политические требования – отправить в отставку правительство и объявить импичмент президенту в случае неподписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе – реализовать невозможно. Ни для первого, ни, тем более, для второго у парламентской оппозиции нет голосов. Что, впрочем, не мешает ей блистать подобным радикализмом с частотой заезженной пластинки.

Правда, и власть не удивила новизной. На Банковой не смогли удержаться от организации альтернативного митинга. При этом свезенных на Михайловскую площадь политических "туристов" не вооружили внятными лозунгами, да и спикерское представительство не обеспечили. Впрочем, не исключено, что их альтернативное собрание с понедельника переместится под стены Кабмина. К тому же, его хозяин Николай Азаров уже пообещал с майдановцами не играться. Спровоцированное противостояние не добавит плюсов ни одной из сторон, но дискредитирует идею мирной акции, и может надолго отбить охоту у участников ее повторять.



Евромайдан приятно удивил не только массовостью, но и отсутствием проплаченных митингующих. Тысячи украинцев объединила и вывела на улицу евроинтеграционная идея, а не конкретный политик. Но, в то же время, отсутствие общенационального лидера и неготовность тройки формально возглавивших движение оппозиционеров играть по общей партитуре, очевидно, приведет к тому, что акция не будет иметь развития. Однако для миллионов украинцев воскресный майдан стал поводом для гордости и роста национальной самоидентификации. Значимость таких штучных событий сложно переоценить.

Что же касается его влияния на итоги Вильнюсского саммита, то для Виктора Януковича протестующие на улице уже давно являются не аргументом, а, скорее, раздражающим фактором. В вопросе подписания Соглашения об ассоциации он будет руководствоваться совершенно иными мотивами. Да и оппозиционеры, собравшиеся лететь в Вильнюс, вряд ли горят желанием стать свидетелями триумфа евроинтегратора Януковича.

Впрочем, президент пока еще не сказал Ассоциации четкого "нет", и выступление сограждан может стать для него предлогом повысить ставку в продолжающемся торге.