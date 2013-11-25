Евромайдан в Киеве: повторение ошибок и главный успех

25 ноября 2013, 10:49

Значимость таких штучных событий, как воскресный Евромайдан, сложно переоценить.

Евромайдан в Киеве

Евромайдан состоялся – в поддержку евроинтеграции на улицы Киева вышло более 100 тысяч человек. В то же время, инициаторы акции не смогли конвертировать уличный потенциал в конкретные результаты.

Численность участников проевропейского митинга в столице превзошла самые смелые ожидания инициаторов, эта акция стала наиболее массовой с 2004 года. Росту количества желающих заявить о своей позиции приходом на Майдан немало поспособствовало правительство, резко затормозившее на пути к подписанию Соглашения об ассоциации.

Особо стоит отметить, что акцию активно поддержали жители Киева, которых оппозиционеры тщетно пытались вывести на улицы в последние несколько лет под различными предлогами. Для многих из них призыв друзей из социальных сетей оказался гораздо более убедительным, чем обращения политиков разного партийного окраса. Заполненная людьми Европейская площадь и прилегающие улицы стали красноречивым ответом на вопрос об уровне протестного потенциала украинцев. И его реальной способности выплеснуться из виртуального пространства.

Вопреки обещаниям, инициаторы Народного вече "За европейскую Украину!" не смогли удержаться от использования партийной символики – флаги оппозиционных сил в толпе митингующих заметно превышали численность национальных и европейских. А выступления ключевых ораторов со сцены больше напоминали спичи кандидатов в президенты, обкатывающих основной проевропейский тезис будущей предвыборной программы.

При этом на редкость повезло Виталию Кличко, который выступал в одиночном разряде, спустя несколько часов, когда с боями пробился в столицу из Кривого Рога, где приземлился его самолет после отказа в посадке в Борисполе и Киеве. Многочисленная аудитория Евромайдана оказалась непреодолимым соблазном для всех оппозиционных лидеров без исключения. А для "свободовца" Юрия Левченко, баллотирующегося в депутаты по 223 киевскому округу, - самой массовой встречей с избирателями, которые будут голосовать на повторных выборах 15 декабря.

Выход на улицы свыше 100 тысяч активных сторонников европейского выбора застал организаторов акции врасплох. Они оказались не готовы предложить им четкую программу действий не только в этот день, но и на ближайшую перспективу. Оппоненты власти продолжают мыслить стереотипами и лозунгами Майдана-2004, призвав митингующих отметиться в традиционных пунктах политического паломничества последних лет - у зданий Кабмина и президентской администрации, где в выходной день дежурили лишь сотрудники спецподразделений. Уже ставшие привычными мелкие стычки участников протестных акций с защитниками правопорядка с применением дымовых шашек и слезоточивого газа, безусловно, позволили отснять несколько ярких кадров для демонстрации борьбы оппозиции с режимом, но ни на шаг не приблизили украинцев к Ассоциации, которую они вышли отстаивать.

В оппозиции упорно не замечают крайне низкой эффективности работы по старинке, в любых ситуациях объявляя протестные акции бессрочными, разбивая палаточные городки и призывая митингующих жить в них до победного конца. Хотя уже несколько лет развязка в таких случаях одинакова – палаточные городки быстро пустеют, а сами временные приюты протестующих, даже переименованные в депутатские приемные, оперативно сносят коммунальные службы по решению судов.

И Евромайдан не стал исключением из уже установившегося правила. Правда, на этот раз сходства с методами времен Оранжевой революции больше – оппозиционеры вдобавок предложили взять в осаду Кабмин, остановивший евроинтеграцию. Хотя у власти уже есть апробированная на Киевсовете технология противодействия для таких случаев, и, скорее всего, в понедельник ею воспользуются. Пожалуй, приходится констатировать, что оппозиционеры либо не способны учиться на своих ошибках, либо испытывают серьезный кризис идей.

Выдвинутые на митинге политические требования – отправить в отставку правительство и объявить импичмент президенту в случае неподписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе – реализовать невозможно. Ни для первого, ни, тем более, для второго у парламентской оппозиции нет голосов. Что, впрочем, не мешает ей блистать подобным радикализмом с частотой заезженной пластинки.

Правда, и власть не удивила новизной. На Банковой не смогли удержаться от организации альтернативного митинга. При этом свезенных на Михайловскую площадь политических "туристов" не вооружили внятными лозунгами, да и спикерское представительство не обеспечили. Впрочем, не исключено, что их альтернативное собрание с понедельника переместится под стены Кабмина. К тому же, его хозяин Николай Азаров уже пообещал с майдановцами не играться. Спровоцированное противостояние не добавит плюсов ни одной из сторон, но дискредитирует идею мирной акции, и может надолго отбить охоту у участников ее повторять.

Евромайдан приятно удивил не только массовостью, но и отсутствием проплаченных митингующих. Тысячи украинцев объединила и вывела на улицу евроинтеграционная идея, а не конкретный политик. Но, в то же время, отсутствие общенационального лидера и неготовность тройки формально возглавивших движение оппозиционеров играть по общей партитуре, очевидно, приведет к тому, что акция не будет иметь развития. Однако для миллионов украинцев воскресный майдан стал поводом для гордости и роста национальной самоидентификации. Значимость таких штучных событий сложно переоценить.

Что же касается его влияния на итоги Вильнюсского саммита, то для Виктора Януковича протестующие на улице уже давно являются не аргументом, а, скорее, раздражающим фактором. В вопросе подписания Соглашения об ассоциации он будет руководствоваться совершенно иными мотивами. Да и оппозиционеры, собравшиеся лететь в Вильнюс, вряд ли горят желанием стать свидетелями триумфа евроинтегратора Януковича.

Впрочем, президент пока еще не сказал Ассоциации четкого "нет", и выступление сограждан может стать для него предлогом повысить ставку в продолжающемся торге.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евросоюз Европа Евромайдан оппозиция Соглашение об ассоциации Азаров Наталия Гейчук ассоциация политика аналитика евроинтеграция Евромайдан в Киеве
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять