"Беркут" окружил Майдан Независимости кольцом и бьет людей - СМИ

Сегодня, 25 ноября, утром в соцсетях появились сообщения, что около пяти часов утра люди в черной одежде и масках напали на митингующих на Майдане Независимости.

Возмущенные люди пишут, что на Майдан пытался проехать грузовик с прицепом, однако его не пустили люди. "Беркут" окружил площадь двойным кольцом. Митингующие пишут, что "Беркут" бьет ногами одиноких людей. В социальных сетях призывают прийти и помочь защитить мирных людей, передает ТСН.

Позже часть людей зажали возле стелы. Люди кричали "Ганьба!".

На Майдан Независимости приехала техника для установки катка и новогодней елки. "Беркут" пока не трогает людей, но окружил площадь со щитами. На площади находится 200 митингующих, "Беркута" и "титушок" - 300.

Между тем УНН сообщает, что бойцы спецподразделения "Беркут" окружили активистов на Майдане железным забором и вытеснили их к координационному штабу митингующих - к стеле Монумента Независимости.

В то же время, количество участников митинга увеличивается с каждой минутой.

Активисты продолжают призывать друзей и знакомых на митинг с помощью постов в социальных сетях. Сейчас митингующие поют песни и слушают украинскую музыку.

Согласно информации издания Вести, жители палаточного городка предполагают, что бойцы выполняли следующие действия для того, чтобы загнать людей в угол и далее, спокойно и без сопротивления, снести палатки, разбитые неподалеку от Украинского дома.



В 6.00 по первой тревоге на Майдан прибыл Юрий Луценко. Оппозиционер уверил людей, что бойцам "Беркута" не удастся оттеснить активистов - переживать, мол, не стоит.



В 6.20 около 250 бойцов "Беркута" так же внезапно, как приехали, так и уехали. На Майдане осталось около 150 силовиков. Они более часа просто стояли и смотрели на митингующих, а потом под песни Вакарчука, звучащие на Майдане, начали уходить в автобусы.

Напомним, вечером, 24 ноября, "Беркут" пытался разогнать активистов Евромайдана, которые оставались в центре Киева.

видео: youtube.com