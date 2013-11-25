Евромайдан в Киеве продержался целую ночь: милиции собралось больше, чем народа

Евромайдан в Киеве простоял всю ночь, и активисты продолжают свое дежурство утром, 25 ноября. Люди подходят к Украинскому дому, а на Майдане Независимости представителей органов правопорядка пока больше, чем митингующих.

Украинцы, которые решили поддержать свой евроинтеграционный выбор собираются с самого утра. В данный момент в палаточном городке находится около 300 человек. Но их количество с самого утра начинает расти. Митингующим привезли горячие завтраки и развлекают музыкой группы "Мандры" и выступлениями, предает Интерфакс-Украина.

На Майдане Незалежности участники акции выкрикивают лозунг "Милиция с народом!", потому милиции там собралось действительно больше, чем самого народа.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, в соцсетях появились сообщения, что в пять часов утра люди в черной одежде и масках напали на людей на Майдане Независимости.