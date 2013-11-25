Ющенко - Евросоюзу: Украина неидеальная, но ее надо брать такой, какая она есть

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Европейский союз должен учесть политические риски отказа от Соглашения об ассоциации и принять этот документ, поскольку момент еще не потерян.

Об этом он сказал в Вильнюсе на конференции "Мы в Европе или Европа без нас?", передает Интерфакс-Украина.

"Украина неидеальная, однако, Украину надо брать такой, какая она есть. Европейский союз получит уникальные преимущества, потому что далеко на восточную границу пойдут европейские ценности и прозрачные правила социальной жизни", - подчеркнул Ющенко.

Ющенко считает ошибочными как трехлетнюю паузу в стратегических отношениях Украина - ЕС, так и подход, который был выбран для оценки готовности Украины к заключению Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем он напомнил о позиции России в отношении Украины и ее политику интеграции бывших советских республик в новые экономические проекты, для которых Украина является ключевым компонентом.

"Сегодня у нас нет запаса времени, потому что мы знаем, как работает российская политика", - сказал он.

"Россия будет бороться за Украину всеми способами, конечно, при молчании Европы", - сказал Ющенко, напомнив о неизменные условия газового соглашения с ежегодными переплатами 4 млрд долларов и подписания харьковского соглашения о продлении базирования российского Черноморского флота.

"Осталось два шага - и Украина в Таможенном союзе и пропасти евразийского пространства. Украине дадут премиальные, может, 10-15 млрд, примут без каких-либо условий. Мы легко перелетаем из света в тень", - добавил он.

По его мнению, для украинцев возвращение в Европу означает сохранение независимости.

Напомним, 21 ноября Кабмин решил приостановить евроинтеграцию, объяснив это экономическими проблемами и острой необходимостью восстановить торговые отношения с Россией.

24 ноября с акцией протеста против сворачивания евроинтеграции на Европейскую площадь в Киеве вышли десятки тысяч людей, по некоторым подсчетам – около 100 тыс. человек.